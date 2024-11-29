Nubia готовит преемника Nubia Flip 5G, его сертифицировали в Китае

ZTE работает над новым складным телефоном Nubia Flip II, который станет преемником Nubia Flip 5G, выпущенного в начале этого года.

Устройство появилось в базе данных IMEI в августе и было замечено в сертификате Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Согласно сертификату, Nubia Flip II будет оснащен аккумулятором ёмкостью 4225 мАч и будет работать на Android 14. Телефон поддерживает 5G NR, TD-LTE, LTE FDD, а также режим ожидания с двумя SIM-картами, Bluetooth и навигацию по GPS, AGPS и ГЛОНАСС.

Одним из ключевых изменений стал увеличенный внешний дисплей: он теперь прямоугольный и вытянутый по вертикали, с диагональю 3 дюйма и AMOLED-панелью разрешением 422 x 682 пикселя. Основной экран будет иметь размер 6,85 дюйма с разрешением 1188 x 2970 пикселей.

Камеры теперь расположены вертикально рядом с основным экраном, в отличие от первого поколения, где они были в круглой рамке. Рамка телефона также имеет более округлую форму, а кнопка питания выполняет функцию сканера отпечатков пальцев.