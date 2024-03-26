Nubia анонсировала новый смартфон Nubia Z60 Ultra Photography Edition

Согласно информации, представленной Gizmochina, компания Nubia объявила о выпуске специальной версии своего смартфона Nubia Z60 Ultra под названием Photography Edition. В этой обновленной модели улучшены возможности камеры, а также добавлены новые ИИ-функции.

Пока производитель, ZTE, не раскрывает подробности о конкретных фишках нового устройства, но ожидается, что они будут связаны с функциями камеры. Предположительно, ИИ-технологии добавят новые режимы съемки, что улучшит опыт фотографирования.

Одной из особенностей Photography Edition будет материал, использованный для задней крышки смартфона. Она будет выполнена из искусственной кожи, что придаст устройству внешний вид, похожий на цифровую камеру. Также внешний вид блока с объективами будет немного изменен.

Nubia Z60 Ultra Photography Edition поступит в продажу 28 марта. Пока не было обнародовано информации о стоимости новинки.

Оригинальная версия смартфона, представленная в декабре, имеет начальную цену около 55000 рублей. Она обладает возможностью записи видео со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении 4K с оптической стабилизацией и предлагает 3,7-кратный оптический зум.