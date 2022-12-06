НСПК обязала российские банки внедрить новый способ оплаты со смартфона

До конца апреля 2023 года в России должна появится возможность бесконтакной оплаты с любого смартфона.

Такие требования выставляет Национальная система платёжных карт (НСПК), пишет издание «Коммерсантъ».

Источник пишет, что банки получили от НСПК письмо, в котором говорится, что с 25 апреля 2023 года банки должны обеспечить на платежных терминалах возможность оплаты по QR-коду.

До указанной даты должно работать 50% POS-терминалов, а с 25 октября 2023 года — 85% POS-терминалов.

Оплатить на кассе можно будет только владельцам «Мир». Сейчас бесконтактным способом с помощью «МирPay» можно платить на кассе, но только владельцам Android смартфонов, тогда как на iOS из-за санкций функция не работает.