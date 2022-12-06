Главная » Новости

НСПК обязала российские банки внедрить новый способ оплаты со смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

До конца апреля 2023 года в России должна появится возможность бесконтакной оплаты с любого смартфона.
Такие требования выставляет Национальная система платёжных карт (НСПК), пишет издание «Коммерсантъ».

Источник пишет, что банки получили от НСПК письмо, в котором говорится, что с 25 апреля 2023 года банки должны обеспечить на платежных терминалах возможность оплаты по QR-коду.

До указанной даты должно работать 50% POS-терминалов, а с 25 октября 2023 года — 85% POS-терминалов.

Оплатить на кассе можно будет только владельцам «Мир». Сейчас бесконтактным способом с помощью «МирPay» можно платить на кассе, но только владельцам Android смартфонов, тогда как на iOS из-за санкций функция не работает.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.