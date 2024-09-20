НСПК намерен внедрить универсальный QR-код к середине октября

Национальная система платежных карт (НСПК) собирается завершить внедрение универсального QR-кода к середине октября.

Этот QR-код сделает оплату по QR-коду стандартной во всей сети Системы быстрых платежей (СБП). Использовать его смогут 206 банков и около 4,7 миллиона торговых точек, которые работают через эту систему.

Универсальный QR-код также позволит принимать платежи через различные Pay-сервисы и рассрочки. Это значит, что пользователи смогут продолжать получать кэшбэки по своим банковским программам.

Пилотный запуск QR-кода уже прошел в 22 банках и 86 тысячах торговых точек, среди которых ВТБ, Совкомбанк и другие. Торгово-сервисные предприятия смогут выводить QR-код на экране терминала или распечатывать его, а покупатели смогут выбирать способ оплаты при сканировании.

Кроме того, Центральный Банк России предложил ввести обязательный прием цифровых рублей с 2025 года для предприятий с определенной выручкой. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты и будет выпускаться наряду с наличными и безналичными деньгами.

Источник: Интерфакс.