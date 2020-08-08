В последнее время о смартфоне Mi 10 Ultra в Сети появляется все больше подробностей, а недавно некоторую информацию рассказал о новинке представитель компании.

Он подтвердил, что новым флагманом Xiaomi станет смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, а его презентация будет проходить 11 августа в рамках большой пресс-конференции, посвященной десятилетию компании.

На этом мероприятии будет представлено еще как минимум две новинки, включая телевизор.

По словам представителя компании, в смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra действительно будет антибактериальная защитная пленка, которая будет клеиться прямо на заводе.

В комплекте с новинкой будет и антибактериальный защитный чехол с ионами серебра.

Кроме этого, флагманский смартфон окажется первой в мире коммерческой моделью, у которой появится подэкранная фронтальная камера.

Еще выяснилось, что тираж такого смартфона будет ограничен. Согласно ранним утечкам в модели будут применены материалы премиум-класса.

В том числе смартфону приписывают керамический корпус и версию с прозрачной задней крышкой.

На рынке его будут предлагать в версиях с несколькими вариантами памяти, а именно 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и даже 16/512 ГБ. Во сколько оценят Xiaomi Mi 10 Ultra пока неизвестно.