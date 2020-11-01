Новый защищенный смартфон Blackview BL6000 Pro 5G может работать в экстремальных условиях

4G скоро уходит в прошлое, поскольку многие новые смартфоны запускаются с подключением к сети 5G. Принимая это во внимание, Blackview недавно представила долгожданный Blackview BL6000 Pro 5G — первый в мире защищенный телефон с питанием от 5G. Помимо выдающейся прочности, этот смартфон также обеспечивает сверхбыстрое подключение. Также новый смартфон Blackview BL6000 Pro 5G может работать в экстремальных погодных условиях.

Сеть 5G обещает высокоскоростное соединение для передачи данных и, как ожидается, будет почти в 10 раз быстрее, чем у текущего оператора сети 4G. Благодаря сверхскоростному интернет-соединению BL6000 Pro расширит свои горизонты и предоставит зарубежный опыт использования защищенных смартфонов . Помимо просмотра и загрузки в Интернете, пользователь может, среди прочего, проводить непрерывные высококачественные видеоконференции, смотреть прямые трансляции и видеопотоки 4K, а также играть в онлайн-игры VR. Кроме того, его модем 5G NR обеспечивает полную совместимость с 2G-5G для дополнительной универсальности.

Blackview BL6000 Pro выполнен в соответствии со своим MO, изготовлен из прочного металлического каркаса и соответствует сертификации IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Другими словами, этот прочный телефон выдерживает погружение в воду, падения, удары и удары, что делает его идеальным компаньоном во всех приключениях и пляжных поездках. Это устройство также имеет уникальную функцию IceMode, которая может выдерживать экстремально низкие температуры до -30 ℃. Этот атрибут является большим плюсом, учитывая, что зима не за горами.

BL6000 Pro включает в себя тройную заднюю камеру Sony IMX582 и фронтальную 16-мегапиксельную камеру Samsung S5K3P9-SP в сочетании с расширенным программным обеспечением и функциями обработки, такими как PortraitColor, HDR, ночной режим, подводный, сверхширокий, 4K 30 кадров в секунду, 1080P 60 кадров в секунду. Его оптимизированная камера позволит пользователям запечатлеть все свои приключения в фотографиях и видео достойного качества.

BL6000 Pro оснащен перфорированным дисплеем FHD + и работает под управлением ОС Android 10. В нем установлен процессор MediaTek Dimensity 800 с чипом на 7 млн ​​для поддержки сетевого подключения 5G. Полноэкранный формат предлагает пользователям захватывающий опыт при просмотре контента. Этот телефон Blackview может похвастаться мощной батареей емкостью 5280 мАч, которой хватает почти на день без подзарядки. Другие функции, такие как GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, пригодятся во время походов и походов. Датчик NFC, отпечатка пальца и давления воздуха делает его еще более универсальным.