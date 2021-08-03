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Новый защищенный смартфон Blackview BL5000 появился в продаже

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Blackview BL5000 производитель позиционирует как игровой смартфон, причем это самый первый в мире защищённый аппарат для мобильных игр.

Blackview BL5000 до 8 августа на Banggood будет предлагаться по цене 300 долларов, а после окончания действия специального предложения устройство в цене вырастет до 500 долларов.

Аппарат создан на высокопроизводительной платформе Dimensity 700 от компании MediaTek.

Процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и флеш-памяти UFS 2.2 объёмом 128 ГБ, причем постоянная память получила технологию HyperEngine для ускорения игр.

Экран защищённого игрового смартфона получил диагональ 6,36 дюйма и разрешение 1080 на 2300 пикселей.

В аппарате также реализовали жидкостное охлаждение с медной трубкой, установили громкий линейный динамик и аккумулятор на 4980 мАч.

Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G.

Со 2 по 8 августа покупатели Blackview BL5000 в подарок получат еще и беспроводные наушники Blackview AirBuds 3.

Blackview Blackview BL5000
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