Спорный законопроект, принятый в Канаде, может потребовать от сервисов потокового видео, таких как Apple TV+, для финансирования и продвижения канадского контента.

Канадские законодатели приняли противоречивый законопроект, направленный на регулирование программ, распространяемых службами потоковой передачи мультимедиа. Законодательство, разработанное правительством Джастина Трюдо, известное как Bill C-10, призвано подчинить технологических гигантов тем же требованиям, что и традиционные вещательные компании, — эффективно побуждая такие компании, как Netflix Inc. и TikTok Inc., финансировать и продвигать канадский контент. Однако пока нет уверенности, что новый закон вступит в силу.

Законодательство должно пройти через Сенат, и этот процесс может быть предотвращен выборами в конце этого года, которые фактически аннулируют законопроект. Если это произойдет, новому правительству придется снова пройти через законодательную мельницу, если оно хочет, чтобы правила вступили в силу.

Если это произойдет, это может создать еще большую головную боль для таких компаний, как YouTube и TikTok, которые полагаются на контент, создаваемый пользователями.

Источник — Astera.