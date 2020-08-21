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Смартфон Xiaomi Mi CC10 Pro получит процессор Snapdragon 865

21.08.2020 14:11

Еще в ноябре 2019 года китайский производственный гигант Xiaomi выпустил серию Xiaomi Mi CC9. Это первая серия CC компании. Серия CC предназначена исключительно для китайского рынка. Однако Xiaomi Mi CC9 Pro также вышел на мировой рынок как Xiaomi Mi Note 10. Согласно предыдущим сообщениям, Xiaomi работает над смартфоном под кодовым названием Cas. Теперь это устройство появилось на GeekBench. Глядя на некоторые детали этого смартфона, есть предположения, что это будет Xiaomi Mi CC10 Pro.

Смартфон Xiaomi Mi CC10 Pro получит процессор Snapdragon 865Смартфон Xiaomi Mi CC10 Pro получит процессор Snapdragon 865

Еще в июне этого года Xiaomishka сообщила, что новое устройство Xiaomi с кодовым названием Xiaomi Cas будет иметь мощную заднюю камеру, которая будет включать в себя основной датчик 108MP и поддерживать 120-кратный цифровой зум. Интересно, что в отчетах также добавлено, что обычный Mi CC10 будет поставляться с чипсетом Snapdragon 775G. Итак, учитывая предыдущие отчеты, последний список компьютерных тестов может относиться к Mi CC10 Pro.

Смартфон Xiaomi Mi CC10 Pro получит процессор Snapdragon 865

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