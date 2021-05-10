Новый Xiaomi Mi 12 Ultra получит батарею на 6000 мАч и 120-ваттную зарядку

Китайская компания Xiaomi уже работает над преемником модели Mi 11 Ultra, про который уже начали сообщать инсайдеры.

Как стало известно, новый Xiaomi Mi 12 Ultra дебютирует в начале следующего года.

Также инсайдеры сообщают, что модель оснастят аккумулятором на 6 000 мАч, который получит поддержку 120-ватной зарядки.

Помимо этого модели приписывают основную камеру с главным модулем на 108 Мп и процессор Snapdragon 888.

Что касается экрана, то он получит обычный дисплей с соотношением сторон 16:9, а частота его обновления составит 144 Гц.