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Новый Xiaomi Mi 11 Teardown продемонстрировал L-образные камеры

29.12.2020 15:02

Xiaomi Mi 11, выпущенный вчера, является первым в мире флагманским смартфоном на базе процессора Snapdragon 888 SoC.

Новый Xiaomi Mi 11 Teardown продемонстрировал L-образные камеры

При открытии есть документация и сам Mi 11 . Как мы все знаем, Mi 11 не поставляется с адаптером в коробке. Тем не менее, Xiaomi любезно предоставила вам возможность получить бесплатное зарядное устройство GaN мощностью 55 Вт (ограниченное время).

Итак, тестируемое устройство — это дымчатый Purple Leather Edition. Видео от AIO Technology (через GSMArena ) начинается с скретч-теста, чтобы узнать о прочности Corning Gorilla Glass Victus. Удивительно, но Xiaomi предварительно устанавливает защитную пленку для экрана на Mi 11, несмотря на то, что стекло в 2 раза лучше устойчиво к царапинам.

Несмотря на то, что экран выдерживает повреждения клавиш и острых лезвий, он уступает отвертке, поскольку мы видим более глубокие бороздки на более твердых царапинах. Внизу находится лоток для SIM-карты, который, судя по видео, имеет внешнюю и внутреннюю среднюю часть из металла, но имеет пластиковую рамку.

Если вы не знаете, ни один из вариантов Mi 11 не имеет официального рейтинга IP . Гибкая задняя часть из веганской кожи этого издания становится вишенкой на торте, которую легко удалить. Поддев его, вы можете увидеть клей по всей другой стороне задней панели, покрытой подушечной пеной. Внутри мы видим компоненты, расположенные по горизонтали в три секции.

В первой части показаны L-образные модули камеры внутри прямоугольного корпуса. Это резкое изменение вертикальной полосы на предшественнике Mi 10 . Выкрутив винты (всего 17) и разобрав макет, можно увидеть, что фонарик независим и подключается к материнской плате с помощью кабеля.

Новый Xiaomi Mi 11 Teardown продемонстрировал L-образные камеры Новый Xiaomi Mi 11 Teardown продемонстрировал L-образные камеры Новый Xiaomi Mi 11 Teardown продемонстрировал L-образные камеры

Задняя часть макета камеры также имеет пенопласт для защиты. Перемещая кабельные зажимы, мы видим весь модуль (с 7 подушечками на задней панели), состоящий из катушки NFC, проводящей ткани и беспроводной зарядной катушки (со слоями рассеивания тепла).

Удаление этого показывает материнскую плату и камеры. После отсоединения аккумулятора субплаты от материнской платы мы видим, что весь модуль камеры объединен в одну клетку. Основной объектив — это Samsung ISOCELL HMX, а сверхширокоугольный и макрообъективы — CMOS OV13B10 от OmniVision и Samsung S5K5E9 соответственно.

У них также есть медная фольга, прикрепленная к их кабелям в качестве радиатора. Кстати, верхняя и нижняя части материнской платы также имеют медную фольгу для отвода тепла, а серебряная часть — это термопаста, которая наносится на процессор Snapdragon 888. Под платой мы видим верхний наушник, который можно использовать как стереодинамик, и еще одну пластину VC для большего охлаждения.

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