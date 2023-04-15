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Новый Xiaomi 13 Ultra сможет работать на 1% заряда аккумулятора целый час

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Xiaomi 13 Ultra будет представлен 18 апреля. До презентации производитель будет раскрывать некоторые особенности смартфона с уникальной камерой.
Сегодня стал известно, что аппарат сможет проработать час на 1% заряда батареи. Для достижения таких результатов используются два специальных чипа Surge P2 и G1.
Это собственная разработка Xiaomi, которая была создана для оптимизации работы аккумулятора и систем устройства.

Производитель заявляет, что смартфон на 1% заряда сможет проработать в режиме ожидания 1 час, а в режиме разговора продержаться до 12 минут.

Точных характеристик Xiaomi 13 Ultra пока нет, по слухам аппарат получит аккумулятор на 4900 мАч, экран диагональю 6,7-дюйма с разрешением 3200х1440 пикселей с частотой обновления 120 Гц и 12 ГБ оперативной памяти.

В основу смартфона ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что на тыльной стороне будет четвертная камера с датчиками на 50 Мп, фронтальный сенсор будет на 32 Мп.

Xiaomi Xiaomi 13 Ultra
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