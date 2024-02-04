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Новый Xbox может выйти позже PlayStation6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Согласно информации от YouTube-канала Moore’s Law Is Dead, в настоящее время Microsoft еще не заключила контракт с AMD или другими производителями чипов для следующего поколения игровой приставки Xbox.

Предполагается что, Sony уже достигла соглашения относительно чипов для PlayStation 6, а это может привести к более раннему выпуску новой консоли Sony по сравнению с Xbox.

Компания Intel выразила готовность к сотрудничеству, но пока не достигнуты конкретные соглашения, пока неясно, останется ли Microsoft с AMD или перейдет на «железо» от Intel.
По имеющейся информации, работа над новой Xbox еще не началась, в отличие от PS6.

При этом Red Gaming Tech утверждает, что консоль Microsoft выйдет раньше PlayStation 6 и будет основана на AMD Zen 5 и RDNA 5.

PlayStation6 Xbox
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