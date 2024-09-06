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Новый Vivo Y37 Pro получил Snapdragon 4 Gen 2 и аккумулятор на 6000 мАч

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Компания Vivo представила новый недорогой смартфон Y37 Pro, который выделяется неплохими характеристиками в своей категории.

Новый Vivo Y37 Pro получил Snapdragon 4 Gen 2 и аккумулятор на 6000 мАч

Y37 Pro оснащён 6,68-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц. Внутри находится процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Камера Y37 Pro включает 50-мегапиксельный основной сенсор, который должен хорошо снимать при хорошем освещении, и 2-мегапиксельный датчик глубины для портретов. Фронтальная камера для селфи имеет разрешение 5 Мп.

Новый Vivo Y37 Pro получил Snapdragon 4 Gen 2 и аккумулятор на 6000 мАч

Одной из сильных сторон Y37 Pro является аккумулятор на 6000 мАч, который может работать без подзарядки до двух дней. Быстрая зарядка мощностью 44 Вт также поддерживается.

Телефон имеет боковой датчик отпечатков пальцев и стереодинамики, а также защиту от пыли и влаги по стандарту IP64.

Y37 Pro доступен в трёх цветах: розовом, зелёном и черном. Цена модели с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составляет 1799 юаней (22 500 руб.).

Новый Vivo Y37 Pro получил Snapdragon 4 Gen 2 и аккумулятор на 6000 мАч

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