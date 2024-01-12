Новый Vivo X Fold 3 может стать самым легким складным смартфоном

В настоящее время на рынке смартфонов самым легким является Honor Magic V2, который вести 231 грамм, но вскоре все может изменится и это звание может получить Vivo X Fold 3.

В сети появились первые подробности о новом раскладном смартфоне от Vivo и данные указывают на то, что модель может оказаться легче, чем Honor Magic V2, а значит он может стать самым легким складным смартфоном.

Из информации, опубликованной Digital Chat Station в Weibo, известно, что предстоящий Vivo X Fold 3 будет иметь размеры 5 мм в разложенном виде и 10,5 мм в сложенном состоянии. Вес устройства ожидается в диапазоне от 220 до 229 граммов, при этом точный вес будет около 22x граммов.

В прошлом в Digital Chat Station упоминали, что Vivo X Fold 3 будет тонким и легким устройством. Поэтому можно предположить, что последняя утечка относится именно к стандартной модели X Fold 3, а не к модели Pro.

Также сообщается, что в Vivo X Fold 3, вероятно, не будет некоторых функций, присущих модели Pro. В стандартной версии X Fold 3 не будет перископного модуля, ультразвукового сканера отпечатков пальцев и беспроводной зарядки.

Ожидается, что Vivo X Fold 3 будет представлен в первом квартале этого года.