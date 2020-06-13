Новый Vivo S6 Pro получит улучшенные камеры и быструю зарядку

У смартфона Vivo S6 скоро появится улучшенная версия, о которой появились первые подробности.

Смартфон Vivo S6 дебютировал еще в марте, но у него будет еще модификация с названием Vivo S6 Pro. Эта модель должна получить процессор Snapdragon 765G, улучшенные камеры и быструю зарядку.

Аппарату приписывают основную камеру с модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп, тогда как у актуальной модели основной датчик имеет разрешение 48 Мп.

Фронтальная камера получит два сенсора против одного у обычного смартфона. Емкость аккумулятора уменьшится до 4 200 мАч, но зато появится не 18-ватная, а 33-ватная зарядка.

Предварительная цена смартфона составит 425 долларов. Презентация Vivo S6 Pro ожидается в этом месяце, но точная дата пока не названа.