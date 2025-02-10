Новый вирус Tria угрожает пользователям Android

Пользователи Android должны быть осторожны с новым вирусом под названием Tria, который маскируется под свадебные приглашения в мессенджерах.

Как сообщает агентство «Прайм», киберпреступники используют эту тактику для кражи личной информации из SMS, мессенджеров и электронной почты.

Жертвы получают сообщение с просьбой загрузить APK-файл для просмотра приглашения, но это на самом деле вредоносная программа. Уже зафиксированы случаи атак в Азии, и существует вероятность, что вирус распространится и в другие регионы, включая Россию.

Эксперты предупреждают, что вирус требует ввода номера телефона и различных разрешений, что позволяет ему получить доступ к личным данным, включая журналы вызовов и пароли.

Недавно режиссёр Николоз Бежуашвили стал жертвой аналогичной схемы, когда вирус «Мамонт» помог злоумышленникам украсть его Telegram-аккаунт. После этого мошенники начали писать его знакомым с просьбой занять деньги.

Специалисты настоятельно рекомендуют пользователям быть внимательными и не открывать подозрительные файлы.