Новый вирус на смартфонах iPhone имитирует перезагрузку

Вирус может работать на любой версии iOS и удалить его пока невозможно.

Сотрудники ZecOps обнаружили опасный вирус для iPhone, он очень хорошо маскируется и не удаляется, так как использует фоновые процессы InCallService, SpringBoard и backboardd.

Вирус получил название NoReboot, на смартфоне он имитирует перезагрузку аппарата, причем она выглядит очень правдоподобно.

На экране отображается классическая анимация, а кнопки и обратный отклик в данный момент не работают.

Во время имитации перезагрузки смартфона вирус получает доступ к камере, микрофону и пользовательским данным, причем для этого вирусу не нужно подтверждение.

Обычная перезагрузка не помогает закрыть работу вируса, но ненадолго поможет «жесткая» перезагрузка. Пока не существует понятной инструкции как удалить вирус NoReboot, в Apple пока тоже не комментируют отчет специалистов по кибербезопасности.