Новый вариант POCO F3 может быть запущен с POCO M4 Pro 5G 9 ноября

Завтра POCO проведет глобальное мероприятие по запуску, чтобы представить POCO M4 Pro 5G. Свежий тизер бренда предполагает, что он может анонсировать новый вариант POCO F3 вместе с ним.

Еще в феврале Redmi анонсировала Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro + в Китае. K40 был переименован в Xiaomi Mi 11X в Индии и POCO F3 на мировых рынках. K40 Pro + был переименован в Xiaomi Mi 11X Pro в Индии и Xiaomi Mi 11i на мировых рынках. Похоже, что Redmi K40 Pro никогда не выходил на рынки за пределами Китая.

Следовательно, есть вероятность, что новый вариант POCO F3 может быть переименованной версией Redmi K40 Pro с процессором Snapdragon 888. Вероятно, он может дебютировать на рынке под названием POCO F3 Pro в качестве преемника прошлогоднего POCO F2 Pro. По всей видимости, он может стать самым доступным флагманским телефоном с процессором Snapdragon 888.

Источник — Astera.