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Новый вариант POCO F3 может быть запущен с POCO M4 Pro 5G 9 ноября

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Завтра POCO проведет глобальное мероприятие по запуску, чтобы представить POCO M4 Pro 5G. Свежий тизер бренда предполагает, что он может анонсировать новый вариант POCO F3 вместе с ним.

Еще в феврале Redmi анонсировала Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro + в Китае. K40 был переименован в Xiaomi Mi 11X в Индии и POCO F3 на мировых рынках. K40 Pro + был переименован в Xiaomi Mi 11X Pro в Индии и Xiaomi Mi 11i на мировых рынках. Похоже, что Redmi K40 Pro никогда не выходил на рынки за пределами Китая.

Новый вариант POCO F3 может быть запущен с POCO M4 Pro 5G 9 ноября

Следовательно, есть вероятность, что новый вариант POCO F3 может быть переименованной версией Redmi K40 Pro с процессором Snapdragon 888. Вероятно, он может дебютировать на рынке под названием POCO F3 Pro в качестве преемника прошлогоднего POCO F2 Pro. По всей видимости, он может стать самым доступным флагманским телефоном с процессором Snapdragon 888.

Источник — Astera.

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