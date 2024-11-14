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Новый USB-аксессуар Zefiro на Kickstarter превратит смартфон во флейту

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На Kickstarter стартовала кампания по сбору средств для нового USB-аксессуара Zefiro, который предназначен для смартфонов. Устройство, напоминающее флеш-накопитель, позволяет пользователям имитировать игру на флейте.

Новый USB-аксессуар Zefiro на Kickstarter превратит смартфон во флейту

Zefiro разработан итальянским стартапом Artinoise и в рамках кампании предлагается за €22, а после завершения сбора средств цена составит €42. Первые покупатели могут получить свои гаджеты в начале  следующего года.

Этот аксессуар является упрощенной версией устройства Artinoise Recorder, но при этом сохраняет важные функции, такие как выступы и датчики давления воздуха.

С помощью бесплатного мобильного приложения Zefiro, доступного на iOS и Android, пользователи могут имитировать звуки различных музыкальных инструментов, настраивать кнопки и делиться своими музыкальными композициями.

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