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Новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 раскрывает боевую систему игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 315 Опубликовано

На платформе IGN был представлен новый геймплейный трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, в котором показаны ключевые механики и особенности. В трёхминутном ролике зрители смогли увидеть не только инвентарь и возможности настройки снаряжения, но и разнообразие локаций, а также динамичные перестрелки и особенности оружия.

Трейлер демонстрирует, как различное оружие будет вести себя по-разному в бою. Важными факторами для исхода сражений станут дистанция до противника и его броня. Кроме того, предусмотрены различные модификации оружия, что позволит адаптировать его под конкретные условия.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября 2024 года, и игра появится в библиотеках PC Game Pass и Xbox Game Pass.

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