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Новый трейлер экшена Neo Berlin 2087 посвящен сюжету и геймплею

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Представлен свежий трейлер к ролевому киберпанк-экшену Neo Berlin 2087, с акцентом на сюжет и геймплей.

Новый трейлер экшена Neo Berlin 2087 посвящен сюжету и геймплею

В игре, разработанной немецкой студией Elysium Game и анонсированной в апреле текущего года, игроку предстоит вжиться в роль детектива, способного взламывать сознание подозреваемых и находить ключевые подсказки для разгадывания дел. Сюжет Neo Berlin 2087 разворачивается в будущем, где город окутан тоталитаризмом, высокими технологиями и социальным разрывом. Главный герой стремится привести справедливость в этом мире.

Выход Neo Berlin 2087 запланирован на 2024 год на платформах PC и PlayStation 5. Интересно отметить, что для многих игроков эта предстоящая игра уже вызвала ассоциации с проектами от Quantic Dream.

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