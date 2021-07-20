Новый тизер серии HONOR Magic3 демонстрирует изгибы

Серия HONOR Magic3 будет запущена 12 августа. В преддверии этого компания проинформировала о дизайне телефонов, а также функции в социальных сетях. Тизер видео показывает кривой модуль камеры.

Согласно нескольким тизерам, выпущенным брендом на данный момент, серия HONOR Magic3 будет поставляться с гигантским модулем камеры, который может быть круглым или прямоугольным. Точный дизайн задней панели телефонов на данный момент остается загадкой. Но мы знаем, что на передней панели будет двойной дисплей с дырочками.

Говорят, что эти смартфоны будут идентичны серии HUAWEI Mate40, но с чипсетами Qualcomm. Однако мы думаем, что дизайн будет немного отличаться, даже если у телефонов будет круглая камера на спине.

Кроме того, на данный момент известны их точные характеристики. В разных источниках упоминаются разные характеристики. Согласно официальной информации, по крайней мере, одна из моделей будет оснащена SoC Qualcomm Snapdragon 888+.

Как и серия HONOR 50, эти телефоны, скорее всего, будут работать под управлением Android 11 с поддержкой GMS (Google Mobile Services). Поскольку событие запуска помечено как «глобальное», устройства должны быть доступны и за пределами материкового Китая.

Источник — Astera.