Новый тизер POCO F3 GT нацелен на геймеров

POCO India только что опубликовала новый тизер в своем официальном твиттере. В этом твите компания нацелена на аудиторию мобильных игр, подчеркнув высокую частоту дискретизации сенсорного экрана 480 Гц своего будущего смартфона F3 GT.

Китайский производитель смартфонов даже поделился преимуществами высокой частоты дискретизации сенсорного экрана в этом твите. заявляя, что он предлагает геймерам более плавный и точный ответ. Это, в свою очередь, улучшает игровой процесс во время интенсивных боев, что может означать разницу между победой и поражением, особенно в шутере от первого лица. Компания добавляет, что ее частота дискретизации касания 480 Гц является самой высокой в ​​отрасли и предлагает значительный шаг вперед по сравнению с общей частотой дискретизации сенсорного экрана 180 Гц.

Дисплей POCO F3 GT также предлагает частоту обновления 120 Гц, а также 10-битную панель AMOLED, которая поддерживает HDR10 +. Кроме того, устройство также предлагает другие функции, которые помогают улучшить игровой процесс, в том числе новые триггеры Maglev. Устройство должно быть представлено 23 июля 2021 года.

Источник — Astera.