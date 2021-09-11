Новый тизер Google Pixel 6 показывает красочный смартфон во всей красе

Google Pixel- быстро становится наиболее дразнил телефон в последнее время. Вслед за публикацией в Instagram, демонстрирующей новый редизайн Android 11, Google также выпустил трейлер своего будущего флагмана.

Это наш первый взгляд на экран с частотой 120 Гц, Pixel 6 с тремя камерами в реальном мире, которому ранее был предоставлен доступ только к официальным рендерам. Конечно, фактические снимки физического телефона короткие и быстрые среди некоторых сверхбыстрых видеороликов и общей визуальной бомбардировки, но из того, что мы видели, мы скорее восхищены его гладким дизайном и выбором цвета. И да, этот спорный удар камеры тоже.

Хотя до сих пор нет официальной даты запуска (в конце тизера просто говорится, что «наступит осень 2021 года», ранее упомянутый пост в Instagram сильно указывает на дату запуска 19 октября, учитывая, что все экранные виджеты настроены на эту дату.