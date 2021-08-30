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Новый телефон OnePlus получил сертификацию BIS

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Новый смартфон OnePlus с номером модели MT2111 получил одобрение Бюро индийских стандартов (BIS). В листинге BIS нет информации о характеристиках устройства. По слухам, флагман OnePlus 9 RT дебютирует в Индии в октябре. Следовательно, вполне вероятно, что телефон MT2111 OnePlus может стать грядущим смартфоном OnePlus 9 RT.

Новый телефон OnePlus получил сертификацию BIS

Также предполагается, что OnePlus выпустит несколько телефонов под брендом Nord со скромными характеристиками. Следовательно, рекомендуется дождаться дальнейших отчетов, чтобы узнать, является ли смартфон MT2111 OnePlus 9 RT или устройством серии Nord.

Недавние отчеты показали, что OnePlus 9 RT будет обновленной версией флагманского телефона OnePlus 9R, дебютировавшего ранее в этом году. Ожидается, что 9 RT будет иметь 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Новый телефон OnePlus получил сертификацию BIS

В устройстве установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

OnePlus 9 RT будет поставляться с фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Его основная камера будет включать 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766, 16-мегапиксельный дополнительный объектив и 2-мегапиксельную камеру. Противоречивые сообщения предполагают, что он будет продолжать использовать систему с четырьмя камерами. Наконец, устройство будет оснащено ОС Android 11 на базе OxygenOS 12 UI.

Источник — Astera.

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