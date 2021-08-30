Новый телефон OnePlus получил сертификацию BIS

Новый смартфон OnePlus с номером модели MT2111 получил одобрение Бюро индийских стандартов (BIS). В листинге BIS нет информации о характеристиках устройства. По слухам, флагман OnePlus 9 RT дебютирует в Индии в октябре. Следовательно, вполне вероятно, что телефон MT2111 OnePlus может стать грядущим смартфоном OnePlus 9 RT.

Также предполагается, что OnePlus выпустит несколько телефонов под брендом Nord со скромными характеристиками. Следовательно, рекомендуется дождаться дальнейших отчетов, чтобы узнать, является ли смартфон MT2111 OnePlus 9 RT или устройством серии Nord.

Недавние отчеты показали, что OnePlus 9 RT будет обновленной версией флагманского телефона OnePlus 9R, дебютировавшего ранее в этом году. Ожидается, что 9 RT будет иметь 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев.

В устройстве установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт.

OnePlus 9 RT будет поставляться с фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Его основная камера будет включать 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX766, 16-мегапиксельный дополнительный объектив и 2-мегапиксельную камеру. Противоречивые сообщения предполагают, что он будет продолжать использовать систему с четырьмя камерами. Наконец, устройство будет оснащено ОС Android 11 на базе OxygenOS 12 UI.

Источник — Astera.