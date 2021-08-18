Возможно, эта новость кого-то огорчит, ведь компания Samsung решила, что S Pen не будет работать с ранее выпущенными устройствами.

То есть владелец Galaxy S21 Ultra не сможет купить S Pen Fold Edition, так как стилус не будет с ним работать.

Однако это не касается стилуса S Pen Pro, у которого есть два режима работы. Он с другими устройствами работать будет, только нудно обязательно включить соответствующий режим.

Как выяснилось, S Pen Fold Edition можно подключить к Galaxy S21 Ultra, но при попытке работы с ним, аксессуар работает в режиме ластика.

Предполагается, что такая же проблема возникнет и при подключении такого стилуса к устройствам серии Note. Пользователям советуют выбирать S Pen Pro, если есть необходимость приобрести только стилус.