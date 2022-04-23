Новый среднебюджетный смартфон Realme Q5 дебютировал в Китае

В Китае запущена новая модель среднего класса от Realme.

Realme известна своими устройствами с неплохим соотношением цена/производительность с совершенно стабильным интерфейсом RealmeUI.

Новый Q5 окажется еще лучше, чем прошлогодняя модель, как по дизайну, производительности, так и по аппаратному обеспечению. В Realme Q3 5G был установлен Qualcomm Snapdragon 750G 5G, выпущенный в 2020 году. В Q5 установлен новейший Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Q5 поставляется с восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 695 5G с графическим процессором Adreno 619, со 128/256 ГБ встроенной памяти с вариантами оперативной памяти от 6 до 8 ГБ.

Экран в модели IPS с частотой 120 Гц, разрешением 1080×2412 пикселей. Аккумулятор установлен емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Тройная задняя камера с объективами 50 МП, 2 МП для макросъемки и 2 МП для глубины сцены. Поставляется смартфон с RealmeUI 3.0 на базе Android 12. Диапазон цен начинается от 201 доллара (6/128 ГБ), 232 долларов (8/128 ГБ) и 263 доллара (8/256 ГБ).

Стоит отметить, что Realme всегда уделяет больше внимания производительности, чем качеству, но кажется, что с серией Q5 Realme также начала заботиться о качестве сборки, чтобы угодить большему количеству пользователей.