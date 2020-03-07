Новый среднебюджетный смартфон Honor появился в TENAA

Honor готовит новый смартфон, который появился в базе данных TENAA пол модельным номером AKA-AL10.

Благодаря базе регулятора стало известно, что в модели будет установлен 6,39-дюймовый экран с разрешением 1560 × 720 точек.

Фронтальная камера в новинке получит модуль на 8 Мп, а на задней панели будет камера с модулями на 48 и 2 Мп.

Процессор не указан, но предполагается, что это будет решение от MediaTek. Оперативной памяти в смартфоне будет 4 или 6 ГБ, а встроенной 64 или 128 ГБ.

За автономность устройства будет отвечать АКБ на 3 900 мАч. Что касается внешности, то ее пока не раскрыли. Габариты новинки будут следующими: 159,8 × 76,1 × 8,1 мм, вес 176 г.