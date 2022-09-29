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Новый Snapdragon 8 Gen 2 получит уникальный CPU с большим количеством больших ядер

Автор На чтение 1 мин Просмотров 81 Опубликовано

Snapdragon 8 Gen 2 будет представлен до конца 2022 года. Этот процессор получит новую конфигурацию ядер, и как рассказал авторитетный инсайдер, она будет очень необычной.
Ice Universe в социальной сети написал, что Snapdragon 8 Gen 2 получит конфигурацию 1 + 2 + 2 + 3. Такой конфигурации вычислительных ядер ранее нигде не применяли среди мобильных процессоров.

Так, Snapdragon 8 Gen 1 и Exynos 2200 получили конфигурацию 1 + 3 + 4, а Google Tensor — 2 + 2 + 4

В Snapdragon 8 Gen 2 будет одно ядро Cortex-X3 с частотой 3,2 ГГц. Еще два ядра будут Cortex-A715 с 2,8 ГГц, другими двумя станут Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц. Остальные три Cortex-A510, работающие на частоте 2 ГГц.

Предположительно, новая платформа от Dimensity будет с таким же набором ядер — одно суперядро и четыре больших ядра.

Такая конфигурация должна сделать процессор немного быстрее, но реальные результаты производительности станут известны только после тестов.

Snapdragon 8 Gen 2 будут выпускать мощностях TSMC и по техпроцессу 4 нм.

Snapdragon 8 Gen 2
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