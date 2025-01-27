Новый смартфон Xiaomi получил одобрение для продажи в Китае

Смартфон, который ожидается как один из самых популярных Android-устройств 2025 года, получил одобрение для продажи в Китае. Информация поступила от надёжного инсайдера, который сообщил, что устройство сертифицировано для быстрой зарядки, аналогичной флагману Xiaomi 15.

Новый смартфон зарегистрирован в системе 3C под номером 25042PN24C и обозначен как «новый телефон Xiaomi, которого вы так ждали». Есть предположения, что это может быть новый складной смартфон, который появится в 2025 году, вероятно, более компактная модель Mix Flip 2.

Устройство, судя по всему, не поддерживает спутниковое подключение, что может указывать на его позиционирование ниже премиальной модели Mix Fold 5. Однако Mix Flip 2 будет иметь проводную зарядку мощностью 90 Вт, что является значительным улучшением по сравнению с 67 Вт у предыдущей модели.

Также ожидается, что у нового смартфона будет увеличенный аккумулятор, большие экраны и более тонкий дизайн. Mix Flip 2 может превзойти Galaxy Z Flip 7 по скорости зарядки, особенно если Samsung сохранит устаревшую скорость 25 Вт, как у предыдущей модели.