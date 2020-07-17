Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 2020 предстал на рендерах

На Aliexpress зарубежные источники обнаружили изображения нового смартфона Xiaomi Mi Mix 2020.

На площадке была страничка, которую достаточно быстро удалили, но рендеры оказались в сети. На них показали уникальный аппарат с необычным дизайном передней и задней панели.

В продемонстрированном аппарате нет вырезов и отверстий, но присутствует несколько физических кнопок, отвечающих за громкость и выключение.

В основной камере Xiaomi Mi Mix 2020 должно быть, как минимум четыре модуля, в том числе и перископный, а также лидар.

Между тем ранее в сети обнаружили упоминание о новой модели, которая носит кодовое название Xiaomi CAS.

Тогда предполагалось, что речь идет именно о Xiaomi Mi Mix 2020, но учитывая тот факт, что в нем указан 48 Мп основной камеры, то вряд ли речь шла именно о показанном на изображениях аппарате.