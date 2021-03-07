Новый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra готов к выходу на глобальный рынок

Xiaomi Mi 11 Ultra готов к выходу на рынок, так как аппарат получил все необходимые разрешения, а значит скоро должна состоятся его презентация.

Предположительно на китайском рынке смартфон будет доступен под названием Mi 11 Extreme Commemorative Edition.

На глобальном рынке его будут предлагать, как Mi 11 Ultra. Стоит отметить, что в прошлом году была выпущена модель Mi 10 Extreme Commemorative Edition, которая стала улучшенной версией флагмана.

По слухам, в Mi 11 Ultra установят 50 Мп датчик Sony IMX766, широкоугольный объектив, объединённый с 48 Мп матрицей, а также телеобъектив со 120 кратным гибридным зумом.

Экран в смартфоне будет диагональю 6,81 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Также в аппарате стоит ожидать аккумулятор на 5000 мАч и защиту от воды по стандарту IP68.