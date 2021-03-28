Новый смартфон Xiaomi Mi 11 Lite с 5G получит очень тонкие рамки

29 марта будет представлен недорогой смартфон Mi 11 Lite 5G, и как заявил накануне глава Xiaomi Лей Цзунь, этот аппарат станет самым тонким и легким с поддержкой сетей пятого поколения.

Сегодня представитель китайской компании в социальной сети опубликовал тизер, в котором можно увидеть сам Mi 11 Lite 5G и узнать про одну из его особенностей.

Как оказалось, в Mi 11 Lite 5G будут очень тонкие рамки, причем самая толстая нижняя будет всего 2,75 мм.

Толщина боковых и верхних составит всего 1,88 мм. За счет таких рамок при относительно небольших размерах в устройстве будет установлен 6,55-дюймовый экран.

По слухам, в Mi 11 Lite 5G будет тройная камера с основным датчиком на 64 Мп, а также аккумулятор на 4250 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Уже достоверно известно, что в основе Mi 11 Lite 5G будет лежать новейший процессор Snapdragon 780G.