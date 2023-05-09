Новый смартфон Xiaomi 14 получит ультратонкую рамку толщиной всего 1 мм в 2023 году

Xiaomi 14 получит очень тонкие боковые рамки, такие данные приводит авторитетный инсайдер под ником Digital Chat Station.

Он в социальной сети написал, что новое поколение флагманской серии получит самые тонкие рамки вокруг экрана, толщина рамки в аппарате не превысит 1 мм, а экран в смартфоне будет плоский.

Ранее Digital Chat Station писал, что в Xiaomi 13 будет рамка менее 2 мм, и его данные оказались точными. В Xiaomi 13 боковые рамки толщиной всего 1,61 мм и 1,81 мм снизу.

В Xiaomi 14 экран будет производить компания TCL Huaxing. Специалистам этой компании удалось добиться минимальных рамок за счет оптимизации конструкции.

Помимо этого источник написал, что в TCL Huaxing улучшили энергопотребление подсветки на 8%, не теряя при этом яркости экрана.