Новый смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition успел подешеветь на 150 долларов в КНР

До ежегодной большой распродажи 11.11 осталось еще довольно много времени, но Xiaomi уже начала готовится к этой знаменательной дате.

В Китае производитель смартфонов начал снижать цены на актуальные модели смартфонов. Так, уже подешевели аппараты серии Xiaomi 12.

Пока цена снижена на Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro, а также Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, причем последний на площадке Jingdong предлагают на 150 долларов дешевле от рекомендованной розничной цены.

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition можно купить за 450 долларов. Напомним, в этом смартфоне установлен процессор Mediatek Dimensity 9000+, стереодинамики Harman Kardon и 50-мегапиксельная матрица изображения Sony IMX707 оптического формата 1/1,28 дюйма с размером пикселя 1,22 мкм.

Ценник на Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro пока снижен не очень сильно — примерно на 40 долларов, и теперь смартфоны стоят 510 и 610 долларов соответственно.