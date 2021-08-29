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Новый смартфон X20 Max от Honor получит 7,2-дюймовый дисплей

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Раньше 6-дюймовые смартфоны казались просто огромными, а сейчас это норма, и многие устройства имеют диагональ экрана даже более шести дюймов.
В Honor решили, что пора выпускать модель с дисплеем 7,2 дюйма, и по данным источника такой моделью станет Honor X20 Max.

Сообщается, что в этом аппарате установят аккумулятор на 6000 мАч и процессор MediaTek Dimensity 1100.

Большой смартфон придет на смену Honor X10 Max, у которого диагональ экрана 7,09 дюйма, аккумулятор на 5000 мАч и процессор Dimensity 800.

К сожалению другой информации про Honor X20 Max нет, предположительно аппарат будет представлен в ближайшие два месяца.

Honor Honor X20 Max
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