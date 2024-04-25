Новый смартфон Vivo X100s предстал на «живых» фотоснимках

Ожидается, что устройство будет работать на базе чипа MediaTek Dimensity 9300+, который отличается от предыдущей модели более высокой тактовой частотой Cortex-X4 (3,4 ГГц).

Издание GSMArena.com, сообщает о предстоящем выпуске новой модели камерофона от vivo под названием vivo X100s. Он будет являться частью линейки, включая X100s, X100s Pro и X100s Ultra, и ожидается, что их запуск состоится в мае.

На фотографиях видно, что vivo X100s имеет плоскую рамку с текстурированной отделкой и слегка изогнутую (2,5D) заднюю стеклянную панель.

Островок камеры выделяется рифленым кольцом и содержит три датчика (четвертый — вспышка). Судя по всему, конфигурация камер осталась неизменной по сравнению с моделью X100: она включает 15-70 мм установку, сверхширокоугольную камеру на 15 мм, перископическую камеру на 70 мм и основную камеру на 50 Мп с диафрагмой f/1,6.

Источник сравнивает внешний вид этого устройства с iPhone 15 Pro, указывая на схожие плоские края и цветовую схему. Однако новинка от vivo значительно тоньше — всего 7,89 мм, по сравнению с 8,3 мм у iPhone.

Ожидается, что vivo X100s будет доступен в четырех цветах: белом, черном, голубом и сером (титановом). Что касается стоимости, то предположительно она окажется на уровне предшественника.