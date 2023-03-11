Новый смартфон Vivo V27 скоро появится в России

Компания Vivo уже представила свой новый смартфон, и как выяснилось, его продажи скоро стартуют на российском рынке.

Vivo V27 уже предлагается на рынке Индии, а между тем в сети уже появились фото, сделанные на камеру аппарата в Москве. Как сообщил портал Hi-Tech Mail.ru, ожидается, что скоро его продажи запустят в нашей стране, причем источник уверяет, что смартфон будет предлагаться наряду с новыми наушниками vivo TWS Air.

Vivo V27 получил заднюю крышку, которая будет менять цвет под воздействием солнечных лучей. Еще одной фишкой станет кольцевой фонарик, позволяющий подсвечивать лицо во время портретной съемки мягким цветом.

Напомним, что смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей, AMOLED, FHD+, 120 Гц.

Работает он на базе процессора Dimensity 7200v, который может быть дополнен ОЗУ до 12 ГБ и встроенной памятью до 256 ГБ. Основная камера получила модули на 50,8 и 2 МП, а фронтальная – 50 Мп.

Автономность аппарату обеспечит аккумулятор на 4 600 мАч с поддержкой 66-ватной зарядки. В Индии новую модель оценили в 32 999 рупий или около 30 000 рублей. Примерно во столько смартфон оценят и в России.

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