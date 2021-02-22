В компании Vivo официально анонсировали презентацию своего смартфона, который станет первым на рынке, оснащенным процессором Dimensity 1100.

Согласно обнародованным данным, новый смартфон Vivo S9 с Dimensity 1100 и 12 ГБ ОЗУ представят 3 марта.

Уже известно, что в этой новинке будет установлен 6,4-дюймовый экран, в котором будет небольшой вырез, где расположится двойная фронтальная камера с одним из модулей на 44 Мп.

На задней панели будет основная камера с 64 Мп датчиком. Что касается других характеристик, то в новинке установят 12 ГБ оперативной памяти, а работать она будет под управлением Android 11 с оболочкой OriginOS.

За автономность устройства будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой зарядки на 33 Вт.