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Новый смартфон Tecno Pova 6 Pro появился на сайте FCC

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Модель Tecno Pova 6 Pro была зарегистрирована на сайте FCC под номером модели TECNO-LI9.

Новый смартфон Tecno Pova 6 Pro появился на сайте FCC

Ранее смартфон был сертифицирован в Google Play, что позволило увидеть дизайн передней панели. Теперь на последнем изображении демонстрируется внешний вид задней панели будущего устройства.

Задняя панель представляет собой плоскую панель с большим блоком двойной камерой и модулем светодиодной вспышки.

Кнопки включения и регулировки громкости также видны с правой стороны.

Новый смартфон Tecno Pova 6 Pro появился на сайте FCC

Tecno Pova 6 Pro 5G будет предлагать до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. База данных также подтверждает поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 70 Вт.

Ожидается, что смартфон будет оснащен SoC MediaTek Dimensity 6080 и будет работать под управлением ОС Android 14 «из коробки».

В Google Play же продемонстрировали изогнутый дисплей с разрешением Full HD+ и плотностью пикселей 480 PPI.

Смартфоны серии Tecno Pova 6 будут представлены на выставке MWC 2024.

Новый смартфон Tecno Pova 6 Pro появился на сайте FCC

Источник: gizmochina. 

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