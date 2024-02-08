Новый смартфон Samsung Galaxy A55 5G появился в базе TENAA

Samsung Galaxy A55 5G, ожидаемый новый смартфон от Samsung, продолжает появляться в различных утечках и сертификационных базах данных.

Недавно устройство было замечено на платформе сертификации TENAA под номером модели SM-A5560, что подтверждает его скорый запуск.

Изображения, размещенные на TENAA, показывают, как будет выглядеть Samsung Galaxy A55 5G.

Помимо этого, известно также, что Samsung Galaxy A55 5G будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт, в соответствии с информацией из баз данных FCC, 3C и TUV Rheinland.

Согласно результатам тестирования на платформе Geekbench, Samsung Galaxy A55 5G будет работать на базе SoC Exynos 1480, возможно, с графикой AMD. Устройство также может оснащаться 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Ожидается, что Samsung Galaxy A55 5G будет дебютировать в период с апреля по июнь.