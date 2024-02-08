Главная » Новости

Новый смартфон Samsung Galaxy A55 5G появился в базе TENAA

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Samsung Galaxy A55 5G, ожидаемый новый смартфон от Samsung, продолжает появляться в различных утечках и сертификационных базах данных.

Новый смартфон Samsung Galaxy A55 5G появился в базе TENAA

Недавно устройство было замечено на платформе сертификации TENAA под номером модели SM-A5560, что подтверждает его скорый запуск.

Изображения, размещенные на TENAA, показывают, как будет выглядеть Samsung Galaxy A55 5G.

Помимо этого, известно также, что Samsung Galaxy A55 5G будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт, в соответствии с информацией из баз данных FCC, 3C и TUV Rheinland.

Согласно результатам тестирования на платформе Geekbench, Samsung Galaxy A55 5G будет работать на базе SoC Exynos 1480, возможно, с графикой AMD. Устройство также может оснащаться 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Ожидается, что Samsung Galaxy A55 5G будет дебютировать в период с апреля по июнь.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.