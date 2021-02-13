Новый смартфон Samsung Galaxy A52 с 5G получит защиту от воды

В сети появляются новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy A52 с 5G, который окажется более интересной версией обычного смартфона Galaxy A52 с LTE.

Источники в сети распространили новые данные о новинке, стоимость которой в конечном итоге низкой не будет.

Согласно последним данным, в аппарате установят дисплей, который будет иметь поддержку частоты обновления 120 Гц.

Также в этом смартфоне установят процессор Snapdragon 750 5G, тогда как у моделей Galaxy A52 и A72 будет Snapdragon 720.

Одной из ярких особенностей аппарата данного класса станет наличие в нем полноценной защиты от воды и пыли по стандарту IP67.

Предположительно, стоимость Samsung Galaxy A52 с 5G составит порядка 450 евро, тогда как вариант без поддержки сетей пятого поколения обойдется от 400 евро.