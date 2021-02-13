Новый смартфон-рулон OPPO X 2021 продемонстрировали на видео14.02.2021 02:19
В социальной сети распространили видеоролик, в котором показали, каким будет новый инновационный смартфон от компании OPPO.
В видеоролике показали аппарат с названием OPPO X 2021, в котором будет 7,4-дюймовый экран с механизмом, позволяющим ему скручиваться в трубочку.
Новый смартфон-рулон OPPO X 2021 продемонстрировали на видео с конструкцией слайдера. В сложенном состоянии пользователю будет доступен 6,7-дюймовый дисплей.
К сожалению никакие характеристики аппарата пока не приводят. Впрочем, пока не известна и дата его презентации.
OPPO X 2021 🙌 I think rollable smartphones should be coming soon
Are you just as excited as I am?
video by @BrandonLKS pic.twitter.com/xpMeqV7EQW
— Ben Geskin 📸📱👨💻 (@BenGeskin) February 11, 2021
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