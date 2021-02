В социальной сети распространили видеоролик, в котором показали, каким будет новый инновационный смартфон от компании OPPO.

В видеоролике показали аппарат с названием OPPO X 2021, в котором будет 7,4-дюймовый экран с механизмом, позволяющим ему скручиваться в трубочку.

Новый смартфон-рулон OPPO X 2021 продемонстрировали на видео с конструкцией слайдера. В сложенном состоянии пользователю будет доступен 6,7-дюймовый дисплей.

К сожалению никакие характеристики аппарата пока не приводят. Впрочем, пока не известна и дата его презентации.

OPPO X 2021 🙌 I think rollable smartphones should be coming soon

Are you just as excited as I am?

video by @BrandonLKS pic.twitter.com/xpMeqV7EQW

— Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) February 11, 2021