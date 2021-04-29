В сети опубликовали подробности о смартфоне Redmi Note 10T, который, согласно полученным данным, будет переименованной версией Redmi Note 10 5G, представленном в марте.

Под названием Redmi Note 10T смартфон будут предлагать на некоторых рынках, а по сути он окажется преемником Redmi Note 9T.

Новый смартфон Redmi Note 10T представят уже в мае 2021 года. В аппарате будет 6,5-дюймовый экран IPS с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+.

Спереди у смартфона установят камеру на 8 Мп, тогда как на задней панели камера получит модули на 48, 2 и 2 Мп.

Работать устройство будет на базе процессора Dimensity 700 5G, который дополнят 4 или 6 ГБ оперативной, а также 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор предложат на 5 000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.