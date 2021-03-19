Новый смартфон Redmi Note 10 разорвали пополам голыми руками

Redmi Note 10 должен стать бестселлером на рынке, к тому же китайская компания постаралась сделать привлекательный аппарат за невысокую цену.

Но за счет чего была достигнута такая цена узнал блогер под ником Gupta Information Systems.

На своем канале он показал из чего сделан аппарат и на что он способен при падении и изгибе.

Также была проверена водонепроницаемость Redmi Note 10. Так, все началось с распаковки и погружения смартфона в воду на пять минут.

За такое время в смартфон попала вода через лоток для SIM-карты, но тут стоит отметить, что устройство не рассчитано на погружение в воду. Производитель заявляет, что у Redmi Note 10 есть защита от брызг.

В Redmi Note 10 также была обнаружена такая же проблема, что и у предшественника, то есть у него легко отламывается кнопка регулировки громкости.

Задняя панель устройства легко царапается, так как она выполнена из пластика, рама смартфона тоже пластиковая.

Стекло находится только на лицевой стороне и это Corning Gorilla Glass 3.

Падение с высоты человеческого роста смартфон не выдержал, и у него отключился экран. Финалом стал тест на изгиб, и как оказалось при усилии Redmi Note 10 ломается на две части.

