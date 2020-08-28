Новый смартфон Redmi K30 Ultra оказался в дефиците

Пару недель назад Xiaomi выпустила на китайский рынок смартфон Redmi K30 Ultra, отметив 10-летний юбилей компании. Смартфон впервые поступил в продажу 14 августа.

Компания утверждает, что во время первой продажи Redmi K30 Ultra в Китае ей удалось продать 100 000 единиц за минуту. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также пообещал предоставить больше единиц товаров для следующей продажи.

Что касается цены, телефон доступен в четырех вариантах — 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти, 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 8 ГБ + 512 ГБ, все из которых стоят 1 999 юаней (~ 287 долларов США), 2 199 юаней (~ 316 долларов США), 2 499 юаней (~ 359 долларов США) и 2 999 юаней (~ 388 долларов США) соответственно.

Redmi K30 Ultra оснащен 6,67-дюймовым AMOLED- дисплеем Samsung с разрешением экрана Full HD + 2400 x 1080 пикселей, поддержкой HDR10 +, частотой обновления 120 Гц и соотношением площади экрана 92,7%.

Устройство работает на чипсете MediaTek Dimensity 1000+ 5G. Он построен по 7-нм техпроцессу и включает в себя новейшие высокопроизводительные ядра ARM Cortex-A77 и Mali-G77. Смартфон поддерживает двухрежимный режим 5G SA / NSA, а также двойной режим ожидания 5G.

На задней панели есть блок с четырьмя камерами, который включает в себя 64-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 5-мегапиксельный телеобъектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. На лицевой стороне есть 20-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Телефон также оптимизирован для игр, поскольку он оснащен двумя механизмами Hyper Engine 2.0 и Game Turbo.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 с MIUI 12. Телефон питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки 33 Вт.