Новый смартфон Realme Note 50 появился в сертификационной базе Таиланда

Недавно в Таиланде платформа сертификации NBTC зарегистрировала новый смартфон Realme Note 50 (модель RMX3834). В описании подтверждается, что устройство будет работать только с LTE и не будет поддерживать технологию 5G, которая становится все более распространенной.

Телефон успешно прошел сертификацию TUV Rheinland. Благодаря этому стало известно, что емкость аккумулятора составит 4890 мАч, при этом в коробке будет зарядка мощностью всего 10 Вт. Больше подробностей в базе не указали, но их раскрыл инсайдер Парас Гуглани, ссылаясь на отраслевые источники. Он сообщил, что телефон будет оснащен 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с защитой от воды.

Также упоминается, что на задней панели у смартфона будет двойная камера, состоящая из основной камеры 13 Мп и дополнительной камеры 0,8 Мп. Для селфи будет установлена камера 5 Мп.

Данных о процессоре не приводит, но сообщается о наличии 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. В отношении программного обеспечения будет доступен интерфейс Realme T, который, возможно, является улучшенной версией стандартного интерфейса Realme.