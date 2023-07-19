Новый смартфон Realme C53 со 108-Мп камерой оценили в 120 долларов

Представлена международная версия смартфона Realme С53, который еще в мае был показан в Индии.

Международный вариант немного отличается от индийского варианта, причем внешне устройства полностью идентичные, а основное отличие заключается в камере.

В ранее предоставленном варианте Realme C53 установлен 50 Мп основной датчик. В более свежем варианте модели уже решили использовать 108 Мп матрицу камеры, причем за счет высокого разрешение обеспечивается 3-кратный зум без потери качества.

В остальном Realme C53 повторяет версию для Индии. В аппарате установлен 6,74-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

В основе аппарата лежит процессор Unisoc T612, который дополнен 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Также есть версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, стоимость первого варианта составляет 120 долларов, второго — 135 долларов.