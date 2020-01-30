Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч

Китайский производитель недорогих смартфонов готовит к старту продаж новый аппарат — Realme C3. Смартфон появится в продаже 6 февраля.

Про будущую новинку уже все известно. Ее создали на базе процессора MediaTek Helio G70, который дополнили 3 или 4 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии и 32 или 64 ГБ постоянной памяти.

Realme C3 получит большой экран — 6,5-дюйма с разрешением 1600х720 пикселей, а лицевая сторона смартфона будет прикрыта стеклом Corning Gorilla Glass.

Фронтальный модуль камеры смартфона разместили в верхнем вырезе, но разрешение датчика пока не раскрывается.

На тыльной стороне Realme C3 установлена двойная камера с основным 12 Мп фотодатчиком, который дополняет 2 Мп сенсор для размытия заднего фона.

Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт.

Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.